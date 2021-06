Tchaj-wan vyzval Čínu, aby provedla politické reformy a vrátila moc lidu

Mezi úředníky zaměstnanými v Buckinghamském paláci, sídle britských panovníků, nesměli být nejméně do konce 60. let minulého století nebělošští přistěhovalci nebo cizinci. Vyplývá to z dokumentů, které objevil britský list The Guardian. Královna a její domácnost jsou podle něj také vyjmuti z působnosti zákonů, které brání diskriminaci na základě rasy a pohlaví.