Testovat ve firmách by se mělo i po konci června, experti to doporučí vládě

Preventivní testování by podle nich nemělo skončit na konci června, jak se s tím zatím počítá. Od září by se podle MeSES měly opět testovat i děti ve školách.

Podle Tachezy i Smejkala je virová nálož v populaci stále příliš vysoká na to, aby se s preventivním testováním přes léto skončilo. MeSES proto podle ní plánuje doporučení, aby se preventivně ve firmách testovali všichni, kdo se vrátí z dovolené. Záležet by nemělo na tom, zda ji strávili v zahraničí, nebo v ČR. Důvodem je podle Tachezy to, že zatím není dost jasné, jaké mutace koronaviru a v jakém množství se v Česku vyskytují. "Dohled nad cirkulujícími kmeny zatím není takový, abychom si mohli říct, tady nám nic nebezpečného nehrozí," řekla.

Po návratu žáků do lavic od 1. září by se pak podle Smejkala mělo obnovit i testování ve školách. Podle Tachezy by možná mohlo trvat jen dva až čtyři týdny. Mělo by se jím ale ověřit, jak velká virová nálož mezi dětmi po prázdninách je, vysvětlila. Pokud by pak pozitivních testů nebylo moc, mohlo by se třeba s testováním žáků přestat, řekla.

Dodala, že MeSES bude doporučovat zároveň přejít na používání přesnějších PCR testů, a to ve školách i ve firmách. Podle Smejkala se investice do testování vyplatí, protože může zabránit výraznějšímu zhoršení epidemické situace. "Každá investice do prevence je výhodná ekonomicky víc, než když potom musíte (pacienty) léčit," řekl.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dnes řekl, že vláda už nechce ani při zhoršení epidemické situace zavírat provozy. Podle Havlíčka v tom má pomoci hlavně pokračování v očkování, testování, covid pasy, ale také funkční pravidla pro fungování maloobchodu a služeb. Povinnost testování ve firmách i ve školách má zatím platit do konce června. Havlíček dodal, že by nepovažoval za vhodné, aby skončila dřív.