Testovat ve firmách a školách se bude nejméně do konce května

Ministr to řekl na dnešním jednání sněmovního zdravotního výboru. O dřívějším ukončení testování se diskutuje proto, že se nepodařilo vybrat dodavatele pro další testy do škol, bez nichž vystačí jen do konce příštího týdne.

"Hlavní hygienička se vyjádřila v tom smyslu, že se bude určitě testovat do konce května," řekl Arenberger. Proto navrhuje, aby se pro školy zakoupily testy zatím jen do konce května. Paralelně chce podle něj ministerstvo začít s laboratorně vyhodnocovaným PCR testováním. Problematická je ale logistika a stále vyšší náklady než u antigenního testování ve školách, uvedl.

Podle informací ČTK padl návrh na ukončení povinných testů ve firmách i školách ke konci května. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) už dříve řekl, že v případě firem je třeba, aby vláda rozhodla do konce dubna. Je tedy pravděpodobné, že kabinet by mohl návrh posoudit na čtvrtečním jednání. Problémem pro kontrolu viru ve školách je nepodařený tendr na testy do škol, kterým bez nového nákupu vystačí testy do konce příštího týdne.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) v pondělí oznámila zrušení tendru na 5,6 milionu antigenních testů do škol. Ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Žádné další zásoby SSHR nemá, novou zakázku zatím nevypsala. Hejtmani odmítli to, aby stát nechal nákup testů na nich jako zřizovatelích.

Nyní se děti z prvního stupně základních škol, které se učí v rotačním systému od 12. dubna, testují ve škole dvakrát týdně antigenním testem. Za první týden bylo pozitivních 302 z asi 610.000 testů u dětí ve školách, tedy zhruba 0,6 promile.

Povinně testovat zaměstnance musely začít jako první podniky nad 250 zaměstnanců, které měly za úkol první kolo testů dokončit do 12. března. Postupně kabinet závazné testy zavedl i v nejmenších firmách, u živnostníků a ve veřejném sektoru. Lidé, kteří docházejí do firem, se musejí testovat jednou týdně. Testům se nemusejí podrobovat lidé pracující z domova, očkování a ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19.

Podíl pozitivních záchytů koronaviru ve firmách se podle průzkumů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) postupně snižuje, od začátku března do půlky dubna klesl z 0,77 procenta na 0,17 procenta. Podniky mohou na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění, maximálně si ale mohou nárokovat čtyři testy na zaměstnance za měsíc.