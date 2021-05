Tragická nehoda na výjezdu z Prahy si vyžádala dva mrtvé

Záchranná služba k nehodě ve Strakonické ulici vyslala lékařský vůz, dvě sanitky a také vrtulník. Dva zraněné muže záchranáři resuscitovali, ženy byly po nehodě při vědomí a utrpěly středně závažná poranění, uvedla záchranná služba na twitteru. "O život obou mužů jsme bojovali více než půl hodiny. Následkem nehody utrpěli velmi vážná poranění, proto se nám bohužel boj vyhrát nepodařilo...," doplnila.

Dvě ženy ve věku 58 a 79 let záchranáři převezli do Fakultní nemocnice v Motole. "Obě měly pohmožděný hrudník, starší navíc úraz zápěstí," napsali. Auto podle fotografie z místa nehody, kterou zveřejnili, zřejmě narazilo do stromu.

Hlášení o nehodě policie dostala kolem 09:50. Řidič z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a havaroval, řekl Rybanský. Průjezdný podle něj zůstal levý jízdní pruh. "Na místě jsou policisté z oddělení dopravních nehod, kteří budou zjišťovat okolnosti této nehody," dodal.