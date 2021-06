Trestní stíhání kancléře Mynáře pokračuje, státní zástupce jeho stížnost zamítl

Případ se týká šestimilionové dotace na dostavbu penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Kancléř Mynář odmítá, že by spáchal trestný čin.

Mynář dnes ČTK řekl, že nežádali státního zástupce o zrušení trestního stíhání, ale požádali dozorující státní zastupitelství, aby se vyjádřilo k místní příslušnosti. "Vzhledem k tomu, že ta kauza vznikla na regionálním operačním programu, který má sídlo v Olomouci, a rozhodovalo se to v Olomouci, vzhledem k tomu, že to řeší hospodářská kriminálka v Olomouci, tak je přeci logické, aby to dozorovalo státní zastupitelství v Olomouci, a ne v Brně," řekl kancléř. "Podle mého názoru to je další porušení zákona a pochybení státního zástupce Maluše, stejně jako v prvním případě, kdy nechal sdělil obvinění právnické osobě Clever Management, a poté, co zjistil, že to je v nesouladu se zákonem, tak za pár dnů to obvinění vůči právnické osobě zrušil," dodal. "Pomalu si zvykám na to, že v České republice je jedna sorta, kteří se jmenují státní zástupci, pro které zákonné normy České republiky neplatí," poznamenal Mynář.

Policie Mynáře obvinila z poškozování finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu v únoru, proti usnesení o zahájení stíhání kancléř podal stížnost. "Krajské státní zastupitelství v Brně – pobočka Zlín sděluje, že v trestní věci dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie v souvislosti s poskytnutím dotace Úřadem regionální rady soudržnosti Střední Morava na výstavbu penzionu státní zástupce zamítl stížnost 53leté fyzické osoby proti usnesení o zahájení trestního stíhání – bližší informace k trestní věci se podávat nebudou," uvedl mluvčí zastupitelství Hynek Olma.

Trestní stíhání se týká dotace na penzion v Osvětimanech. Podle dřívějších informací úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, který spravuje rozdělování části dotací EU, v minulosti přidělil Mynářově firmě Clever Management evropskou dotaci šest milionů korun na jeho stavbu. Po kontrole financování, při které narazil na pochybnosti, úřad požádal policii o prověření dotace. Firma Clever Management podle úřadu v žádosti o dotaci v rozporu s instrukcemi neuvedla, že stavbu už dřív dotovalo ministerstvo školství. Tuto dotaci obdrželo občanské sdružení Chřibák, které stavbu zahájilo.

Trestní stíhání firmy Clever Management státní zástupce v únoru zrušil. Mynářův advokát Lukáš Trojan později uvedl, že příslušný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nebyl v době údajného trestného činu účinný. Uvedl tehdy, že vyšetřování provází "řada procesních pochybení a nestandardních postupů". Poukázal na to, že věc vyšetřují policisté z Olomouckého kraje, dozor má ale zlínské státní zastupitelství. "Obávám se, že trestní stíhání je vedeno snahou vyhovět mediální poptávce a nalézt za každou cenou argumenty pro trestní stíhání," uvedl tehdy Trojan.

Na jaře 2019 podala v souvislosti se stavbou trestní oznámení nevládní organizace Transparency International (TI) kvůli údajnému podvodu s dotacemi. Podle TI nejprve získalo na stavbu v letech 2007 a 2008 od ministerstva školství dotace 26 milionů korun občanské sdružení Chřibák, které bylo založeno několika lidmi z Osvětiman v čele s Mynářem. Peníze měly být použity na výstavbu sportovní ubytovny na Mynářově pozemku. Ubytovna ale nebyla dokončena a její hrubou stavbu pak Chřibák pronajal firmě Clever Management vlastněné Mynářem. Podmínky státní dotace podle TI zakazovaly jakýkoli převod nemovitosti a jako podmínka splnění dotovaného projektu měla být doložena kolaudace ubytovny. Clever Management poté získala ještě šest milionů z evropských peněz. Za ně byla hrubá stavba ubytovny přestavěna na wellness penzion. Při žádosti o peníze z ROP žadatelé i podle TI měli uvést, zda na projekt byly použity i jiné dotace z veřejných zdrojů, což neudělali.