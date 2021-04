Tři političky se postavily proti zákazu dávat děti do kojeneckých ústavů

Poslankyně a poslanci Pirátů, ANO, STAN, TOP 09 a lidovců v čele s Olgou Richterovou (Piráti) navrhují uzákonit zákaz posílat malé děti do ústavů, starat by se o neměly náhradní rodiny. Děti pod dva roky by se mohly do zařízení dostat nejvýš do konce příštího roku, děti pod čtyři roky pak nejvýš do konce roku 2023. Menší rodinná zařízení by fungovala dál jen pro děti s vážným postižením či sourozence, pokud by pro ně nebylo možné pěstouny najít. Návrh poslance ANO Aleše Juchelky a dalších pak počítá s přeměnou kojeneckých ústavů na centra komplexní péče pro děti ve vážném zdravotním stavu a jejich rodiny.

"Není možné likvidovat systém, který funguje. Je dobré napravit drobné chyby a vylepšovat," uvedla Chalánková. Podle Aulické je tlak na omezení kojeneckých ústavů populistický, podle Nevludové návrhy diskreditují kvalitní péči a o postižené děti či skupiny sourozenců by se neměl kdo postarat. Političky už dřív zmiňovaly nedostatek pěstounů či to, že děti potřebují odbornou péči.

Podle poslankyň a senátorky jsou slyšet argumenty neziskových organizací a expertů, kteří podporují rušení ústavů. Hlas odborníků z druhé strany jim v debatě chybí. Na svou tiskovou konferenci si pozvaly šéfku jednoho z dětských center, pracovnici odboru ochrany dětí (OSPOD) či podnikatele, který podporuje dětské domovy.

Kojenecké ústavy jsou zdravotnická zařízení. V minulých letech se proměnily v domovy pro děti do tří let a dětská centra. Podle posledních zveřejněných statistik v Česku předloni fungovalo 27 zařízení. Ta přijala 1552 dětí, třetinu z nich ze sociálních důvodů.

Česko dlouhodobě sklízí kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí za vysoký počet dětí v ústavech. Podle Asociace Dítě a rodina je ČR jednou z posledních zemí Evropy, kde je možné malé děti do zařízení posílat. Slovensko zakázalo dávat do ústavů děti do šesti let, Polsko do deseti let a Británie do 12 let, uvedla už dřív asociace. V ČR se neměly podle devět let staré vládní strategie děti do tří let do ústavů umisťovat od roku 2014, děti do sedmi let od roku 2016. Vlády od té doby ale změnu zákona neschválily a neprosadily. Podle řady expertů pobyt v ústavu nepříznivě ovlivňuje vývoj a další život dětí. Před víc než půl stoletím to prokázaly výzkumy profesora Zdeňka Matějčka.

Poslanecké návrhy jsou součástí vládní novely o ochraně dětí. Sněmovní sociální výbor dnes doporučil, aby se norma vrátila ze závěrečného schvalování do projednávání do takzvaného druhého čtení.