Umělkyně zažalovala Vatikán za použití graffiti

V roce 2019 Alessia Babrowová vytvořila na Andělském mostě nedaleko Vatikánu graffiti zobrazující Ježíše Krista se srdcem a nápisem Just use it!. Umělkyně agentuře AP řekla, že od roku 2013 nakreslila s tímto nápisem více náboženských postav, například Buddhu nebo Pannu Marii. Poselství její tvorby bylo, že neexistuje jedna absolutní náboženská pravda. "Není to otázka peněz, ale zásady," uvedla umělkyně, podle které se Vatikán obohatil na její práci a navíc překroutil význam jejího díla.

Graffiti zobrazující Ježíše Krista v roce 2020 využila vatikánská pošta v sérii známek, které vydala k velikonočním svátkům. Podle umělkyně ji před vydáním nikdo z Vatikánu nekontaktoval. Babrowová tvrdí, že k žalobě, ve které žádá odškodnění ve výši 130.000 eur (3,3 miliony Kč), přistoupila vzhledem k neochotě vatikánských představitelů s ní seriózně jednat. Umělkyně žádala o stažení známek z prodeje, což vatikánská pošta údajně odmítla.

K žalobě ani k dalším okolnostem se vatikánské úřady nechtěly vyjádřit. Šéf vatikánského vydavatelství poštovních známek Mauro Olivieri ale dříve uvedl v italském tisku, že ho graffiti zaujalo, když kolem něj projel na motorce. Jeho reprodukcí chtěl přiblížit vatikánské známky mladším generacím sběratelů.

Podle odborníka na autorské právo Massima Sterpiho se Vatikán může dostat do potíží, pokud se ukáže, že před použitím díla se nesnažil vyhledat a kontaktovat autorku. Zákon dílo chrání, i když bylo vytvořené na veřejném prostranství. "Z hlediska zákona je podružné, zda je dílo vyhotoveno na papíře, plátně, na zdi či na mostě," uvedl Sterpi.

Ve vymáhání vlastních autorských práv je Vatikán naopak velice aktivní, ať už se jedná o papežova slova nebo umělecká díla ve vatikánských sbírkách, uvedla agentura AP. V minulosti například vatikánské vydavatelství žádalo poplatky po autorech, kteří ve svých publikacích přetiskli kázání papeže Benedikta XVI..