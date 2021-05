Unijní lídry čeká neformální summit o vakcínách a sociálních tématech

Na summitu budou také hledat společný přístup k sociálním otázkám jako je minimální mzda či rovné platy mužů a žen. Měli by rovněž podpořit obnovení rozhovorů o obchodní dohodě s Indií.

Portugalsko si za cíl svého půlročního předsednictví stanovilo dosažení shody na plánu, jak převést do praxe takzvaný evropský pilíř sociálních práv. Soubor 20 principů, na nichž se lídři EU shodli při předchozím sociálním summitu před čtyřmi lety ve Švédsku, je zatím pouze na papíře a řada zemí se jím neřídí.

Podle unijních činitelů by vrcholní politici měli v Portu podpořit jeho praktické naplňování. Řeč bude také o konkrétních plánech jako je chystané zavedení společných parametrů minimální mzdy či vyrovnání pracovních podmínek pro muže a ženy. Členské státy mají však v sociálních tématech velmi odlišné názory a řada z nich se zdráhá převádět pravomoci na Brusel, i proto patrně nedojde na žádnou závaznou shodu.

Při páteční pracovní večeři budou vůdci unijních států hledat způsob, jak co nejrychleji a nejefektivněji pomoci chudším zemím rozjet očkování proti covidu. Po počátečních problémech nabrala v EU vakcinace na tempu a země bloku se nyní snaží naplnit své dřívější přísliby o pomoci státům Afriky, Asie či Latinské Ameriky, které si samy nemohou zajistit dostatek vakcín. Klíčovým tématem debaty bude možnost dočasného uvolnění patentů na výrobu covidových vakcín, kterou dnes zmínila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

"Unie je připravena diskutovat o všech možnostech," řekl dnes novinářům vysoce postavený unijní činitel, podle něhož není vyloučena případná podpora lídrů pro omezení patentových práv. Toto opatření, které má umožnit rychlejší výrobu vakcín ve více zemích, již podpořila více než stovka států Světové obchodní organizace včetně Spojených států.

EU vyváží desítky milionů vakcín vyrobených na svém území do jiných zemí a je také klíčovým přispěvatelem do globálního programu COVAX, z něhož mají dostávat očkovací preparáty chudší státy. Ten se však v minulých měsících i s ohledem na pomalý rozjezd očkování v Evropě potýkal s nedostatkem zásob. Unijní lídři by se kromě možných dalších dodávek vakcín z EU měli bavit také o tom, jak přímo finančně podpořit produkci očkovacích látek například v afrických zemích.

Zmíněný činitel nevyloučil, že by v pátek večer mohli lídři otevřít i téma napjatých vztahů s Moskvou, které zhoršila také česká kauza Vrbětice. Zásadní diskusi o Rusku však mají na programu na bruselském summitu za necelé tři týdny, proto se nyní žádná společná rozhodnutí nečekají.

V sobotu bude hlavním tématem oživení EU po pandemii, která unijní hospodářství uvrhla do krize a zhoršila životní podmínky milionům lidí. Předseda Evropské rady Charles Michel chce s lídry dosáhnout shody na prohlášení, které podpoří ekologické, digitální a sociální cíle spojené s pokrizovou obnovou.

Závěr summitu bude patřit jednání lídrů unijních zemí s indickým premiérem Naréndrou Módím, který se s nimi spojí na dálku. Obě strany by se podle unijních činitelů měly shodnout na obnově jednání o obchodní a investiční dohodě, kterou chtějí uzavřít i kvůli obavám z rostoucího vlivu Číny. Indie v posledních desetiletích snižovala či rušila některá omezení pro export ze zemí EU, inkasuje však stále vysoká cla za dovozy některých zemědělských výrobků či aut.