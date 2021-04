Univerzitu Karlovu vyjde testování na miliony, kompenzace od státu nemá

Od soboty ráno do dnešních 10:00 se na jejích odběrových místech otestovalo zhruba 1000 posluchačů, pozitivní výsledek vyšel jednomu z nich. ČTK to dnes řekl koordinátor testování UK Michal Zima. Podle něj by stát měl místo nákladného testování zařídit hlavně rychlé očkování proti covidu-19.

Na vysokých školách se dnes obnovila praktická výuka pro studenty posledních ročníků. Většinu studia měli studenti v posledních třech semestrech na dálku. Výjimku na praktickou výuku dostali od podzimu jen lékařské a zdravotnické obory, ve kterých je podle Zimy přibližně 6000 studentů. Dosud směli do školy chodit bez testování na covid-19. To začalo být od března povinné pro zaměstnance, kterých se podle Zimy testovalo každý týden kolem 2500. Ode dneška k nim přibyli nejen studenti lékařských a zdravotnických oborů, ale i asi 2500 posluchačů z jiných oborů. Za týden by tak univerzita měla zvládnout asi 10.000 testů.

Za testování zaměstnanců od března dala škola dosud asi 3,5 milionu korun, uvedl Zima. Nyní podle něj bude platit za testy přes 1,3 milionu korun týdně, které by jinak šly na vzdělávací činnost. "Nemáme žádné informace, zda vůbec budeme mít nějaké kompenzace, kdy je budeme mít a v jaké výši. Vysoké školy nemají nárok ani na kompenzace za testování zaměstnanců, protože jsou veřejnými zaměstnavateli," řekl. Řešením není testování, které stojí velké peníze a kvůli kterému dáváme peníze ze vzdělávací činnosti do testů, které mají odchyt jedno nebo dvě promile. Stát má zařídit rychlé očkování, které je i o řády levnější, dodal.

Současný požadavek na testování podle něj navýšil kapacitu odběrových míst z týdne na týden o 400 procent. Zajistit to nebylo jednoduché, řekl. Univerzita má nyní k dispozici jedno místo na Albertově pro až 1000 testů za den a dva mobilní týmy, které jezdí po jednotlivých fakultách a jejichž kapacita je dohromady kolem 800. Se situací se podle Zimy škola vypořádala i díky tomu, že nastavila směny na desetihodinový provoz denně bez přestávek. V sobotu, kdy testování studentů na Albertově začalo, se otestovalo 200 lidí. V neděli jich přišlo 400 a za dnešní ráno rovněž zhruba 400, řekl. Používají se antigenní testy s odběry z nosohltanu, které provádí medici, uvedl. Jde podle něj sice o poměrně přesné testy, ale i tak je záchyt pozitivních velmi nízký.

UK má podle svého koordinátora na testování kolem 8000 zaměstnanců a 50.000 studentů. Vyslovil obavy, jak se testování zvládne, až se k praktické výuce vrátí studenti všech ročníků nebo začnou zkoušky a do školy bude chodit i víc zaměstnanců.