Úřadující šampioni z Finska překvapení nedopustili. Švýcarský úspěšný reparát odskákali Slováci

Pouhých úvodních sedm minut vydrželi Italové odolávat finským šancím. Nakonec právě v 7. minutě využili Finové přesilovou hru, ve které se Sund rozhodl ke střele od modré čáry v době, kdy před gólmanem Faziem stáli Lundell a Pakarinen, kteří tak italskému brankáři znemožňovali výhled. O minutu a půl později pak tady bylo finské přečíslení dva na jednoho, na jehož konci byla po Ojamäkiho přihrávce přesná trefa Ruotsalainen. Dvakrát pak mohl ještě v první třetině navýšit skóre Lundell, ale tento devatenáctiletý hokejista se ani jednou v těchto případech netrefil.

Na začátku druhé dvacetiminutovky pak byl blízko ke gólu Ohtamaa, ovšem ten od modré čáry horní tyč italské branky. Ve 24. minutě pak sice nejprve vypukla italská radost, ale rozhodčí jejich gól neuznali kvůli tomu, že Frigo tečoval Spornbergerovu střelu vysokou holí. Ještě před polovinou utkání pak svůj druhý gól v zápase vstřelil Sund, kdy se trefil zpoza levého kruhu do vzdálenějšího rohu italské svatyně, 3:0 pro Finy.

Nebylo překvapením, že i v závěrečné třetí třetině měli jasně navrch Finové, ovšem žádná velká příležitost z jejich strany k vidění už nebyla. A změnu skóre neznamenala ani první italská přesilovka v utkání, která přišla až v závěru.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (27.5.2021)

Finsko - Itálie 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Sund (Kontiola, Innala), 9. Ruotsalainen (Ojamäki), 29. Sund (Mäenalanen, Koivisto)

Na debakl odpověděli vysokým vítězstvím. Švýcarský úspěšný reparát odskákali Slováci

Po výsledcích jak na houpačce nemůže být čelo tabulky skupiny A, ve které se nachází i český národní tým, vyrovnanější. Po čtvrtečním odpoledni totiž mají na kontě devět bodů společně s Rusy a Slováky i Švýcaři. A to díky jejich vysoké výhře 8:1 nad dosud stoprocentním Slovenskem, čímž si tak vylepšili hokejisté ze země helvétského kříže náladu dva dny poté, co je vysoko 7:0 porazili Švédové. Výrazně se pod tímto švýcarským vítězstvím nad Slovenskem podepsal čtyřmi kanadskými body Gregory Hofmann, jenž vstřelil dva góly a na dva pak přihrál. K vysokému vítězství pak Švýcarům pomohli i sami Slováci nejedním vyloučením, navíc sudí vyloučili hned dva Slováky na pět minut plus do konce utkání.

Přitom úvod tohoto duelu nikterak nenapovídal tomu, že by snad Slováci měli mít v Rize černé čtvrteční odpoledne. Nejenže první třetinu vyhráli na střely 12:4, navíc po třech minutách mohli zásluhou Gernáta otevřít skóre. Psala se sedmá minuta utkání, když Pospíšil po zbytečném zákroku musel předčasně opustit tento zápas poté, co byl rozhodčími vyloučen na pět minut plus do konce zápasu. V následné dlouhé přesilovce ale Švýcaři nijak zvlášť nekralovali a nakonec to mohli být i oni sami, kteří málem inkasovali. Velký podíl na tom mohl mít při rozehrávce za brankou gólman Berra, po této situaci se Liškovi povedlo dostat puk před odkrytou branku Sukel´ovi, jenže tomu sklouznul touš z čepele. Pak platilo staré známé „Nedáš, dostaneš!“ a Diaz tak na druhé straně svou střelou, která navíc zlomila hokejku Studeničovi, už střelecký účet zápasu otevřel, 1:0 pro Švýcarsko.

Ve druhé třetině měli Švýcaři čím dál více ze hry, navíc po 25 vteřinách od návratu na kluziště využil Andrighetto přesilovou hru svou střelou, na kterou neměl šanci vidět brankář Hudáček. Krátce na to mohli být Slováci spokojenější, kdyby se jim podařilo snížit, jenže Hrivík po pěkné souhře vystřelil z kruhu tak přesně, že zazvonila branková konstrukce. Naopak ve 26. minutě se trefil Loeffel a zvýšil tak na 3:0 pro Švýcary. Po uběhnutí první půlhodiny zápasu se hrálo čtyři na čtyři, během této situace byl blízko ke snížení ve veliké šanci Lantoši a i když si pak gólman Hudáček poradil s Hischierem, na následující Homannovo zakončení na bližší tyčku už nestačil, 4:0.

Ani začátek třetí třetiny nezačal pro Slováky nejlépe. Po odehraných 38 vteřinách této části, kdy se trefil v přesilovce Meier, o pět minut později navýšil na 6:0 Kurashev a i když pak 38 vteřin na to snížil Krištof, Slovákům to nikterak nepomohlo. Navíc když pak rozhodčí potrestali dalším pětiminutovým trestem a zároveň trestem do konce zápasu Rosandiče. Právě během této dlouhé přesilovky se trefili Hofmann a Loefell.

Švýcaři tak tedy odpověděli na svou jasnou prohru se Švédskem jasnou výhrou nad Slovenskem a dotáhli se tak na čelo skupiny A.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (27.5.2021):

Švýcarsko - Slovensko 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 10. Diaz (Hofmann, Andrighetto), 21. Andrighetto (Diaz, Hofmann), 26. Loeffel (Scherwey, Bertschy), 37. Hofmann (Corvi, Loeffel), 41. Meier (Alatalo, Kurashev), 45. Kurashev (Untersander, Ambühl), 53. Hofmann (Ambühl, Andrighetto), 55. Loeffel (Moser, Bertschy) - 46. Krištof (Cehlárik)