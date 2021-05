V 1. čtvrtletí si na penzi spořilo 4,42 milionu lidí, letos jich přibylo 4000

Doplňkové penzijní spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, mělo na konci letošního prvního čtvrtletí 1,327 milionu osob. To je o 46.000 více než k 31. prosinci 2020. Objem příspěvků dosáhl 84,1 miliardy Kč.

"Penzijní spoření se již v polovině minulého roku začalo úspěšně vyrovnávat se ztrátami způsobenými pandemií covid-19 a letošní rok zahájilo doplňkové spoření pětiprocentním růstem. V případě, že se tempo růstu udrží, je pravděpodobné, že dynamické fondy letos zhodnotí až 20 procenty," uvedl prezident asociace Aleš Poklop.

Penzijní společnosti navíc podle něj zaznamenaly i příliv nových účastníků, který potvrzuje, že lidé na penzijní spoření stále více spoléhají jako na nezbytné finanční zajištění na stáří. Díky svým výnosům tak doplňkové penzijní spoření opodstatňuje svou roli na trhu penzijních produktů, dodal.

V transformovaných fondech penzijního připojištění, do kterého se již osm let nedá vstoupit, stále zůstává spořit 3,09 milionu účastníků. Objem jejich penzijních úspor činil 453,4 miliardy Kč.

Účastníků mladších 18 let je přes 85.000, což znamená nárůst o 7333 smluv. Příspěvek zaměstnavatele v doplňkovém penzijním spoření v průměrné měsíční výši 1043 Kč pobírá celkem 331.500 účastníků, tj. o 12.200 více než na konci roku. Příspěvek zaměstnavatele v penzijním připojištění v průměru 957 Kč pobíralo k poslednímu březnu tohoto roku 766.515 účastníků.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.