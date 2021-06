V Británii už je proti koronaviru plně očkovaná polovina populace

Dobré zprávy ale podle stanice BBC zastíní rozhodnutí vlády, která prý zruší možnost cestovat bez karantény do Portugalska, kam zamířily za teplem desetitisíce Britů.

"Polovina dospělé populace ve Spojeném království je plně očkovaná. Je to obrovský úspěch, který umožnili všichni ti, kdo se zapojili. Pojďme tu práci dokončit. Až na vás dojde řada, nechte se očkovat," napsal na twitteru premiér Boris Johnson.

Podle oficiálních dat ministerstva zdravotnictví dostalo do úterka v Británii obě dávky vakcíny přes 26 milionů lidí, alespoň jednu dávku má skoro 40 milionů lidí. Vláda slíbila, že možnost nechat se naočkovat první dávkou vakcíny dá všem dospělým nejpozději do konce července.

Brity ale před začátkem letní sezóny nejspíš čeká i nepříjemná zpráva, která se týká vládního seznamu zemí, do nichž lze cestovat bez nutnosti karantény po návratu. Z oblíbených evropských destinací mezi nimi dosud bylo Portugalsko, to se ale vláda podle BBC chystá z takzvaného zeleného seznamu vyřadit. Pokud se tak stane, bude mít opatření platnost zřejmě od úterý. Turisté, kteří by se do té doby nestihli z dovolené vrátit, by pak museli po návratu strávit deset dní v domácí izolaci.

Podle BBC se seznam málo rizikových zemí nebude v nejbližší době rozšiřovat, což znamená, že Britové budou mít jen několik možností, kde absolvovat letní dovolenou bez nutnosti karantény. Seznam rizikových zemí, u nichž se po návratu vyžaduje placená karanténa v hotelu, se navíc má rozšířit například o Egypt či Srí Lanku.