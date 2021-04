V Česku žije přes 44.300 Rusů, od roku 2004 se počet ztrojnásobil

Na konci loňska žilo v Česku 41.900 lidí s ruským občanstvím. Do konce letošního března se počet zvedl na 44.332. Z nich 22.758 mělo povolení k trvalému pobytu. To mohou cizinci získat poté, co jsou na českém území nepřetržitě aspoň pět let. V ruské komunitě převládají ženy, tvoří 56 procent. Podle údajů z roku 2019 zhruba třetina Rusek a Rusů, kteří byli v Česku přechodně, dorazila kvůli zaměstnání a podnikání, téměř stejný podíl kvůli studiu, čtvrtina přijela za rodinou a zbytek z jiných důvodů.

Na konci roku 2015 evidovalo ministerstvo vnitra 34.972 lidí z Ruska, z nich 19.703 s trvalým pobytem. O pět let dřív žilo v Česku 31.939 žen a muž z Ruské federace, z nich 13.620 trvale. V roce 2004 mohlo v republice pobývat 14.743 ruských občanů a občanek. O deset let dřív v roce 1994 jich mělo pobytové povolení 3611.

Nejvíc lidí z Ruska žije v Praze. Na konci března jich bylo 27.850.V Brně jich pobývalo zhruba 2980. Ve dvou největších městech převládají osoby s přechodným pobytem, Rusové a Rusky se usazují spíš v okolí metropolí či ve vybraných okresech. V okrese Karlovy Vary jich má trvalou adresu 1330.

Podniky a instituce zaměstnávaly letos v březnu podle údajů úřadu práce téměř 16.800 lidí z Ruska, z nich asi 9600 žen. Ruští pracovníci a pracovnice tvoří 2,5 procenta zahraničních zaměstnanců. Loni v prosinci úřad evidoval přes 17.200 zaměstnaných Rusů a Rusek. Na konci roku 2015 jich bylo zhruba 6700 a na začátku 4600. Podle údajů ČSÚ, který vychází z dat resortů práce a průmyslu, mělo předloni v Česku živnostenské oprávnění 3446 lidí z Ruska. Bylo to v posledních 16 letech zatím nejvíc. Nejméně jich úřad evidoval v roce 2007, a to zhruba 1230.

Za poslední dvě desetiletí se počet ruských studentů na vysokých školách v Česku zvedl čtyřikrát. Loni jich tu podle statistick ministerstva školství studovalo přes 7500. Z nich si vzdělávání v angličtině platilo zhruba 500. Ostatní se učili v češtině. V roce 2005 bylo na českých vysokých školách asi 740 ruských posluchačů, v roce 2000 necelé dvě stovky. V minulém školním roce podle ČSÚ do mateřských škol v ČR chodilo téměř osm stovek ruských dětí, do základních škol 1700 a do středních asi 1060.

Od 90. let postupně roste také počet ruských dětí, které se v Česku narodily. V roce 1995 jich statistický úřad evidoval 22, předloni 270. Zatím nejvíc jich bylo v roce 2017, a to 289. V roce 1995 vstoupilo do manželství s Čechem 96 ruských nevěst a Češky si vzaly 69 ruských ženichů. O dva roky později se za český protějšek vdávalo 214 Rusek a s Češkou se ženilo 146 Rusů, což byly zatím nejvyšší počty. Předloni sňatek na našem území s českým snoubencem uzavřelo 190 ruských žen a s českou snoubenkou 35 mužů z Ruska.

O ochranu v Česku od roku 2000 do roku 2019 požádalo 9485 Rusů a Rusek. Každý osmý žadatel o útočiště z ciziny tak pocházel z Ruska. Azyl za dvě desetiletí získalo asi 410 ruských občanů. ČR své občanství za tu dobu udělila 143 ruským azylantům.

Ve vládních zprávách o situaci národnostních menšin z minulých let zástupci minority poukazovali na zhoršování vztahů v ruské komunitě v Česku, a to kvůli názorům na dění na Ukrajině, brexit či zahraniční politiku. Zmiňovali vliv ruské propagandy. Odrazilo se to podle nich i na omezení udělování českých občanství. Zástupci některých spolků si pak stěžovali také na "přetrvávající předsudky", a to třeba že jsou Rusové nevychování, nechtějí se učit česky a nestojí o rovnoprávný vztah, uvádí jedna ze zpráv.