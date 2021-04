V dubnu čekalo na očkování proti koronaviru průměrně 700 tisíc lidí

Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví o očkování. Od středy 14. dubna se k očkování mohou hlásit lidé starší 65 let, v pátek se přidají lidé ve věku 60 až 64 let.

Za celý duben bylo podáno 929.000 dávek vakcíny, průměrně denně jde o víc než 44.000 dávek. Od poloviny dubna jsou průměry přes 50.000. Od soboty ale ve srovnání se stejnými dny předchozího týdne počty očkovaných klesají a tento týden zatím nepřesáhly 60.000.

U nejčastěji aplikovaných vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna je druhá dávka aplikovaná po 42 dnech po první, u vakcíny AstraZeneca až po třech měsících po první. Z více než 275.000 lidí, kteří se k očkování registrovali během dubna, získalo dosud termín očkování 155.000.

Jednotlivá očkovací centra přistupují k přidělování termínů různě. Některá je nabízejí kratší dobu dopředu, jiná delší. Sama si stanoví pořadí, ve kterém očkují jednotlivé preferované skupiny.

Lidí ve věku 65 až 69 let žije v Česku asi 678.000, bylo jim podáno přes 133.000 dávek vakcíny. Ve věku 60 až 64 let, pro které se registrace spustí v pátek, je asi 650.000 a této věkové skupině šlo dosud 128.000 vakcín.

Mezi mladšími 65 let se mohou hlásit k očkování jen vybrané profesní skupiny a chroničtí pacienti s vážnými nemocemi, pro které by nákaza mohla být velmi riziková. Této skupině, která se mohla začít registrovat před koncem března, bylo podáno 81.000 dávek. Kromě zdravotníků (415.000 dávek vakcíny) se očkují také učitelé (222.000 dávek) nebo zaměstnanci kritické infrastruktury (64.000 dávek).