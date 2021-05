V Itálii se otevírají i vnitřky restaurací, na stadiony se vrací diváci

Epidemická situace v Itálii se tento měsíc výrazně zlepšila, v neděli byly například v této šedesátimilionové zemi oznámeny necelé 3000 nových případů nákazy za den, zatímco před měsícem to bylo zhruba čtyřikrát více a na konci března asi sedmkrát více. Za neděli ministerstvo zdravotnictví oznámilo 44 úmrtí s covidem-19, což je nejméně za den od poloviny října.

Ode dneška přechází do takzvané bílé zóny, tedy s nejmírnějšími omezeními, regiony Furlansko-Julské Benátky a Molise a ostrov Sardinie. Otevírají se tam i vnitřní prostory restaurací a ruší se také zákaz nočního vycházení, uvedla televize SkyTg24. Zavřené i tam ale zatím zůstávají diskotéky. Lidé i v těchto oblastech však musí na veřejnosti nosit roušky, dodržovat bezpečnou vzdálenost a dezinfekční pravidla.

Zbytek Itálie je takzvanou žlutou zónou, kde se vnitřky restaurací otevřou v úterý. Otevřeno ale budou moci mít jen do 23 hodin, kdy začíná omezení pohybu venku jen na nutné případy. Od 7. června bude začátek nočního zákazu vycházení, jenž platí do pěti ráno, posunut na půlnoc a od 21. června by měl být zákaz nočního vycházení v Itálii zrušen.

V úterý se také v Itálii vrátí na stadiony diváci, ovšem zatím jich tam bude moci být jen čtvrtina kapacity prostor a nejvýše 1000 venku a 500 uvnitř. Od poloviny června se v Itálii budou moci znovu pořádat velké svatební oslavy, všichni účastníci ale budou muset mít takzvaný covidový pas, tedy potvrzení o dokončeném očkování, prodělání covidu či negativním testu starém maximálně dva dny. Od 1. července se v zemi otevřou i kryté bazény či wellness centra.