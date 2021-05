V Itálii téměř souběžně vybuchly sopky Etna a Stromboli

Generální ředitel České televize (ČT) Petr Dvořák podal trestní oznámení na radní ČT Hanu Lipovskou. Chce tak bránit dobré jméno ČT a svou pověst. Ohlásil to během dnešního zasedání rady. Lipovská jej podle jeho slov mimo jiné obvinila, že ji ohrožuje na životě. Lipovská to odmítla. Trestní oznámení je podle ní způsob, jak moci nahlížet do cizího trestního spisu.