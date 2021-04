V Itálii zůstanou školy otevřené i v létě, výuka ale bude dobrovolná

Podle ministra školství letní výuka má být "mostem" mezi letošním a příštím školním rokem. "Zdravotnická krize zdůraznila již existující problémy a posílila nerovnosti," uvedl ministr. Letní vyučování se má zaměřit na doplnění vědomostí a také na obnovu sociálních vztahů mezi žáky. Na letní vyučování ministerstvo vyčlenilo 510 milionů eur (přes 13 miliard korun)

Návrat k prezenční výuce byl jednou z priorit nového kabinetu premiéra Maria Draghiho.V současné fázi rozvolnění, která začala v pondělí, by se měla prezenční výuka vrátit ve většině země do alespoň 70 procent tříd.

Podle ministryně pro vztahy s regiony Marie Stelly Gelminiové předseda vlády zamýšlel zavedení povinné letní výuky. Tento úmysl ale nakonec opustil po kritice ze strany odborů, podle kterých není pro letní vyučování dostatek pedagogického personálu.

Školní rok v Itálii obvykle končí na začátku června a začíná v první polovině září. Po tuto dobu by měla probíhat letní výuka, jež bude rozdělena do tří fází. Výuka by se měla výraznějí zaměřit na předměty, které lze vyučovat distančně jen s velkými obtížemi. Jedná se například o výtvarnou výuku či hudbu. Plán počítá také s aktivitami mimo školní areál, které by se měly uskutečnit hlavně v červenci a v srpnu.

Podle statistik Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Itálie patří mezi země Evropské unie, kde školy od září loňského roku do letošního března zůstaly kvůli epidemii covidu-19 uzavřené nejdéle, a to 35 týdnů. Horší čísla vykázalo v EU jen Slovensko a Lotyšsko.