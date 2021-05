V italských Benátkách už by neměly kotvit velké lodě

Dekret přijala italská vláda na konci března a minulý měsíc ho schválila horní komora parlamentu. Nová norma zakazuje velkým lodím kotvit přímo v Benátkách. Rovněž stanoví, že regionální správa přístavů má do 60 dnů vyhlásit soutěž, z níž vzejde návrh, jak zajistit kotvení velkých lodí mimo chráněné vody Benátské laguny. Do realizace takového návrhu budou velké lodě kotvit v průmyslovém přístavu Marghera, což činí už od loňského prosince, uvedla ANSA.

"Každý, kdo byl v posledních letech v Benátkách, ať už to byl Ital či cizinec, musel být šokován pohledem na tyto lodě, které jsou stovky metrů dlouhé a vysoké jako budovy, které míjejí, když proplouvají kanálem Giudecca," uvedl ministr kultury Dario Franceschini.

Proti vjezdu mohutných plavidel do Benátek už léta protestují místní obyvatelé, ekologové i ochránci památek. Poukazují mimo jiné na to, že vlny, které způsobují tato obří plavidla, ohrožují základy historických domů ve městě, které je na seznamu světového dědictví UNESCO. Podle ekologů také poškozují ekosystém laguny.

Kritika velkých lodí v Benátkách zesílila rovněž poté, co v červnu 2019 loď s téměř 3000 pasažéry kvůli poruše motoru narazila do mola a do menší lodi. Nehoda se stala u kotviště San Basilio v kanálu Giudecca. Proplouvání lodí s výtlakem nad 40.000 tun tímto kanálem omezila italská vláda už v roce 2012, podmínkou bylo připravit alternativní možnosti pro tyto lodě. V roce 2014 vláda zakázala vjezd obřích výletních lodí do historického centra Benátek, nařízení ale zrušil správní soud.