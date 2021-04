V Izraeli se při oslavách na poutním místě zřítila tribuna. V tlačenici zemřely desítky lidí

Média původně informovala o kolapsu části tribuny, úřady později oznámily, že oběti si vyžádala tlačenice, ve které se lidé udusili nebo byli ušlapáni. Co přesně paniku způsobilo zatím není jasné, píší zahraniční agentury.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu událost označil za "velkou tragédii" a vyzval, aby se lidé pomodlili za oběti neštěstí. Prezident Reuven Rivlin na twitteru uvedl, že sleduje zprávy o neštěstí a modlí se za uzdravení zraněných.

Tlačenice nastala v pátek brzy ráno při oslavách svátku lag ba-omer, při němž věřící zapalují vatry a pořádají poutě k hrobu mystika Šimona bar Jochaje, který žil ve 2. století. Poutí se obvykle účastní tisíce lidí, kteří se na místě modlí, tančí a zpívají.

V noci na dnešek se u úpatí hory Meron nedaleko libanonských hranic sešlo až na 100.000 poutníků. Podle izraelských médií se jednalo o největší masovou událost od začátku epidemie covidu-19 v zemi a první velké a legální náboženské shromáždění.

Šéf dobrovolnických záchranných složek uvedl, že ho velikost shromáždění šokovala; prostory oslav podle něj byly vybaveny zhruba na čtvrtinový počet účastníků. "Výsledkem této tragédie je život bezmála čtyřiceti lidí," uvedl.

Na místě kromě záchranářů zasahuje s pomocí vrtulníků i izraelská armáda. Zranění byli převezeni do nejbližších nemocnic, policie zablokovala příjezdové cesty a poutní místo vyklidila. Stovky věřících však podle The Times of Israel odmítli odejít a chtěli se modlit. Někteří z nich se střetli s policií. Podle bezpečnostních složek jsou v místě problémy s telefonním signálem a lidé se nemůžou spojit se svými blízkými, píše agentura DPA.

Na sociálních sítích před tragédií kolovaly záběry oslav, při kterých na tribunách tančily a skákaly tisíce lidí. Izraelská média zveřejnila i videa tlačenice a chaosu, v úzkých prostorách se na nich tísní dav složený z mužských příslušníků ultraortodoxní komunity. Agentura Reuters v souvislosti s tím uvedla, že akce měla částečně oddělené prostory pro muže a ženy.