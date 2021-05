V japonském Tokiu bude potřeba prodloužit nouzový stav

Policie obvinila dva muže a dvě ženy z obchodování s lidmi. Podle kriminalistů vylákali své oběti pod příslibem dobře placené práce do Velké Británie, kde jim však za práci nedávali téměř žádné peníze. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Podle něj takto obvinění získali zhruba tři miliony korun. Hrozí jim osm až 15 let vězení.