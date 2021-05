V Kongu zlikvidovali další epidemii eboly, zemřelo při ní šest lidí

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) bude prosazovat, aby Sněmovna odložila hlasování o přeměně dětských skupin na jesle. Podle šéfky resortu práce by se novela měla vrátit ze závěrečného kola zpět k projednání, aby vznikl nový kompromisní návrh. Maláčová to dnes řekla na webináři o dětských skupinách, který uspořádaly političky KDU-ČSL. Dolní komora by měla o zákonu hlasovat tento týden.