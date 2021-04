V Krkonoších napadlo 15 cm sněhu, řidiči musejí jezdit opatrně

Na silnici vítr tvořil sněhové závěje. Řidiči by při cestě do hor měli mít zimní výbavu. Na hřebenech hor bylo dnes ráno minus pět stupňů Celsia, uvedli silničáři a horská služba.

Celková sněhová pokrývka se na hřebenech Krkonoš pohybuje od 80 do 130 centimetrů. V Krkonoších stále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Při druhém lavinovém stupni jsou podmínky pro túry převážně bezpečné. Před den by v Krkonoších mohlo napadnout dalších asi pět centimetrů sněhu, uvedla horská služba.

Přes den by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno, místy se čeká občasné sněžení, na horách četnější. V nižších polohách se čeká déšť se sněhem nebo déšť. Teploty by se měly pohybovat od pěti do osmi stupňů, na horách od minus dvou do plus jednoho stupně, uvedli meteorologové.