V květnu přijde do Česka 2,85 milionu dávek vakcíny proti koronaviru

Od pondělí se mohou k očkování proti covidu-19 hlásit lidé mladší 55 let, kteří pečují o nemocné, informovalo ministerstvo na facebooku. Musí mít příspěvek na péči ve třetím nebo čtvrtém stupni. Připravuje se také očkování pracovníků vysokých škol.

Od firmy Pfizer/BioNTech ministr očekává dodávku 2,3 milionu dávek vakcíny. Nově by také mělo být snazší ji rozvážet do menších očkovacích míst nebo ordinací lékařů, protože vakcínu bude výrobce dodávat po menších baleních. Dosud nejmenší bylo 957 dávek a rozdělení podle ministra neodpovídalo správné skladovací praxi.

Od firmy Moderna má přijít v květnu 354.000 dávek. V Praze musela tento týden některá očkovací centra aplikaci této látky pozastavit, důvodem byl nedostatek vakcíny.

Vakcíny od firmy Johnson & Johnson má přijít 170.000 dávek a 28.000 plánuje dodat firma AstraZeneca. Na dotaz ČTK ministr doplnil, že Česko jedná o jejích dalších dodávkách se zeměmi, které očkování s ní zastavily, například s Norskem.

Obě tyto vakcíny mají směřovat hlavně do ordinací praktických lékařů. U nich se chce nechat očkovat zhruba půl milionu Čechů. Dosud bylo ve všech 3600 zapojených ordinací podáno asi 375.000 dávek. Na očkování u praktických lékařů čekají i lidé nad 70 let, kteří by v očkovacích centrech mohli být už naočkovaní. Lékaři mají podle Arenbergera ověřit, o jaké pacienty se jedná a proč zatím očkováni nejsou.

Od prosince ministerstvo zdravotnictví postupně přidává další skupiny obyvatel, kteří se mohou očkovat. Nejdříve měli tuto možnost zdravotníci a klienti domovů pro seniory, postupně se přidávali i senioři nebo učitelé. V současné době je registrace k očkování otevřená pro všechny starší 55 let, přednost mají také mladší pacienti s vybranými nemocemi. Od července by se mohli hlásit všichni starší 16 let. Ministr dnes také uvedl, že počítá s tím, že do podzimu by měly být dokončené klinické studie, které umožní očkování dětí.

V pondělí se spustí registrace pro takzvané pečující osoby, tedy lidi pobírající příspěvek na péči třetího nebo nebo čtvrtého stupně. Potřebný speciální kód dostanou na úřadě práce v místě svého trvalého pobytu. Přímo na místě očkování pak musí předložit potvrzení, které úřad vydá.