V Německu přibylo 24.884 nakažených koronavirem a 331 úmrtí

Podle agentury DPA by nejnovější denní bilance mohla zahrnovat pozdě hlášené případy ze Severního Porýní-Vestfálska, kde se úřady v noci na úterý potýkaly s technickými problémy.

O den dříve RKI hlásil 9609 nových případů infekce a 297 úmrtí. Před týdnem to bylo 21.693 nově infikovaných a 342 úmrtí.

Sedmidenní incidence, která označuje počet nově nakažených za poslední týden na 100.000 obyvatel, s dneškem v Německu klesla na 160.1. V pondělí činila 162.4. V tuto chvíli podle RKI ze sedmidenní incidence nelze odhadovat, zda stoupající trend z posledního týdne bude pokračovat.

Od začátku pandemie země s 83 miliony obyvatel registruje 3,188.192 případů nákazy koronavirem, přičemž asi 2,824.100 lidí se zotavilo. Po nemoci covid-19 v zemi zemřelo 80.634.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu momentálně činí 0,95, o den dříve to bylo 1,06. Znamená to, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 95 lidí. Pokud je číslo dlouhodobě nad hodnotou jedna, má se za to, že se šíření infekce zrychluje. Podle agentury DPA tento údaj podává obraz o dění před osmi až 16 dny.