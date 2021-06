V Německu testy prokázaly koronavirus u 4640 lidí

Od začátku současné pandemie se v 83milionovém Německu koronavirem nakazilo 3,69 milionu lidí, 88.940 z nich zemřelo.

Epidemická situace se v Německu zlepšuje. Zatímco minulý čtvrtek připadalo v sedmidenním úhrnu v přepočtu na 100.000 obyvatel 41 nově nakažených, dnes tato hodnota činí 34,1.

Sedmidenní reprodukční číslo stouplo na 0,83, o den dříve to bylo 0,77. Znamená to, že sto nakažených infekci předá v průměru dalším 83 lidem. Pokud je hodnota reprodukčního čísla delší dobu nižší než jedna, znamená to, že pandemie je na ústupu, když je vyšší než jedna, šíření nákazy zrychluje.