V Německu v březnu stoupla výroba i export více, než se čekalo

Analytici v anketě agentury Reuters čekali, že průmysl přidá 2,3 procenta. Meziročně se jeho výkon zvýšil o 5,1 procenta a nejvíce se dařilo stavebnictví, které meziměsíčně stouplo o deset procent. Už ve čtvrtek statistický úřad oznámil, že v březnu se třetí měsíc po sobě zvýšil také objem průmyslových zakázek, kde růst proti loňskému únoru přesáhl devět procent. Loni v únoru ještě pandemie nebyla.

Nárůst vývozu překonal očekávání analytiků více než dvojnásobně, protože ti jej odhadovali na 0,5 procenta. V meziročním srovnání export stoupl o 16,1 procenta na 126,5 miliardy eur, což byl největší měsíční nárůst. K úrovni z loňského února ale německému vývozu stále ještě 0,9 procenta chybělo, i když rostl už 11. měsíc po sobě. Přestože ve srovnání s předchozím měsícem se o 6,5 procenta zvýšil i dovoz, klesl obchodní přebytek Německa na nejnižší úroveň od loňského dubna.

Třetí měsíc po sobě se snížil vývoz německého zboží do Británie, která k 1. lednu definitivně opustila jednotný trh EU. V březnu do této země putovalo meziročně o 13,2 procenta méně zboží. Naopak vývoz do Číny se meziročně zvýšil, a to o téměř 38 procent.

Za celé první čtvrtletí se vývoz z Německa meziročně zvýšil o 2,4 procenta na 332,6 miliardy eur. Dovoz v prvních třech měsících roku stoupl o 2,4 procenta na 280 miliard eur a úroveň před krizí překonal o 6,7 procenta.

Po loňském propadu o 4,8 procenta letos německá ekonomika podle ministra hospodářství Petera Altmaiera vykáže růst o 3,5 procenta. Podrobné výsledky o vývoji hrubého domácího produktu (HDP) za první čtvrtletí oznámí statistici 25. května.