V Nizozemsku se dnes otevřely restaurace, kina, divadla a muzea

Mangiapane hrdinou Kanady. Díky němu se po počátečním trápení na turnaji dostala až do finále

V sobotu jsou na programu letošního světového šampionátu semifinálové zápasy. Jako první se představili v Rize ve svém druhém vzájemném zápase na tomto MS Kanaďané a Američané. Tento ryze zámořský souboj, který mimochodem poprvé na MS rozhodovala i ryze zámořská rozhodcovská čtveřice, nakonec lépe zvládli Kanaďané, kteří tak očividně už dávno zapomněli na své trápení z úvodu tohoto turnaje a poté, co dokázali ve čtvrtfinále přehrát Rusko, postoupili do finále poté, co v semifinále pro změnu přehráli Američany. Velkou zásluhu měl na tom především Andrew Mangiapane, jenž vstřelil hned dvě branky během pouhých šesti duelů tak vstřelil nejen sedm branek, ale na pět také přihrál.