V pátek přibylo v Česku 1631 nově nakažených koronavirem

Americká společnost Boeing chce na konci července zopakovat testovací let své kosmické lodě CST-100 Starliner, která by v budoucnu měla dopravovat posádky na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Informoval o tom na svém webu americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). První zkušební let Starlineru v prosinci 2019 s předpokládaným přistáním na ISS se nezdařil.