V Řecku se v pondělí otevřou zahrádky, zakázána bude hudba

"Hudba nutí lidí zvýšit hlas, aby se slyšeli, a také se k sobě více přibližovat...to je vysvětlení pro zákaz hudby," řekl šéf řecké lékařské asociace Athanasios Exadaktylos. Dodal také, že při mluvení se do vzduchu dostávají kapénky, které mohou přenášet virus.

Lidé na zahrádkách restaurací budou muset také pouze sedět u stolů, které budou umístěny v bezpečné vzdálenosti od sebe. Obsluha se bude muset jednou týdně samotestovat a nosit roušky. Zavírat se budou před jedenáctou večer, aby mohl být dodržen zákaz vycházení.

Před cestou do restaurace budou muset lidé v Řecku až do poloviny května poslat sms na číslo, na které zprávy od loňska posílají, když opouští domov. Pokud nepošlou sms, musí mít u sebe formulář s uvedením místa, kam jdou, a důvodu. Pro cestu k lékaři či do lékárny posílají kód číslo 1, cestu na nákup hlásí číslem 2, dalšími kódy pak oznamují cestu do školy, na pohřeb či za dětmi v případě rozvedených rodin. Cestu do restaurace budou hlásit kódem 6, stejně jako to dosud dělají při venčení psa či kvůli zdravotním procházkám.

Od poloviny května, kdy v Řecku začíná turistická sezóna, bude opět povoleno cestování mezi regiony. Ode dneška do neděle, kdy se slaví pravoslavné Velikonoce, mohou v Řecku lidé cestovat mezi městy, ale jen v rámci regionu, v němž mají trvalý pobyt.

Povinné jsou v Řecku na veřejnosti stále roušky. Dnes například deník Kathimerini informoval o případu z města Serres na severu země, kde sedmatřicetiletý muž dostal trest 40 dnů vězení za opakované nenošení roušky.