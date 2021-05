V Riu de Janeiro se demonstrovalo kvůli zásahu policie. Zemřelo při něm 25 lidí

"Přestaňte nás zabíjet," skandovali protestující před policejní stanicí v chudinské čtvrti Jacarezinho. Čtvrteční operace byla policejním zásahem s největším počtem mrtvých za poslední desetiletí. "Přišli jsme, protože žádáme spravedlnost za tento neospravedlnitelný masakr," uvedl jeden z demonstrantů.

Ve čtvrtek při zásahu proti drogovým gangům zemřel jeden policistů a 24 civilistů. Ty policie označila za podezřelé a kriminálníky, jejichž cílem bylo zabíjet policisty. "Byli to všichni ztracené existence," uvedl brazilský viceprezident Hamilton Mourao. Obdobně se vyjádřil i jeden ze synů brazilského prezidenta Eduardo Bolsonaro, který je poslancem. Policie tvrdí, že gang Comando Vermelho, proti kterému byla operace vedena, používá postupy gerilové války.

Některá svědectví, která uvádí agentura AFP, ale zpochybňují, že by někteří mrtví měli co do činění s kriminálními gangy. Agentura cituje příbuzné jednoho muže, který byl údajně zastřelen do hlavy v momentě, kdy kupoval pečivo. "Popravili ho," uvedla jeho manželka.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva dnes vyzval k důkladnému prošetření čtvrtečních událostí. Úřad vyjádřil obavy, že kvůli postupu policie byly zničeny důkazy o jejím počínání. "Prohlubuje se trend zbytečného a nepřiměřeného používání síly ze strany policie v chudých a okrajových čtvrtí, kde žijí převážně Afrobrazilci," uvedl mluvčí úřadu Rupert Colville.

Státní zástupci v Riu de Janeiro sdělili, že provádějí veškeré kroky, aby umožnili nezávislé vyšetření čtvrtečního zásahu.

Násilí ze strany policie je v Riu de Janeiro časté. Podle badatelů v prvním čtvrtletí letošního roku nejméně 12 zásahů policistů skončilo s třemi a více mrtvými. Čtvrteční operace je však podle dostupných údajů nejkrvavější od roku 1991. Podle agentury AFP ve státě Rio de Janeiro zemřelo vloni v souvislosti s počínáním policie 1245 lidí.