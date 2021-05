V Rusku se policie zabývala promítáním filmu o gayích, zajímal ji věk diváků

V Rusku existuje od roku 2013 zákon, na jehož základě lze trestat takzvanou propagaci homosexuality mezi nezletilými osobami.

Policie dorazila v pátek večer do poboček fondu SPID.centr v Moskvě, Petrohradu i Nižním Novgorodu v době, kdy se v nich promítal film s názvem Fanaty (Fanoušci). Policisté, kteří přišli do centra v Moskvě, uvedli, že dorazili poté, co jim zavolal aktivista Timur Bulatov. Ten je podle serveru Meduza znám bojem proti LGBT komunitě, tedy gayům, lesbám, bisexuálům a transgenderovým osobám. Například se několikrát zasloužil o propuštění pedagogů na základě podezření, že mají homosexuální orientaci. Do poboček v Petrohradu a Nižním Novgorodu údajně policie přijela poté, co obdržela zprávu o "natáčení zakázaného charakteru".

Příslušníci policie vizuálně zhodnotili věk přítomných diváků, promluvili s organizátory a poté odjeli. Fond SPID.centr podtrhl, že při inzerování akce informoval o požadované dolní věkové hranici diváků, organizátoři pak před vchodem do center kontrolovali věk příchozích v jejich dokladech.

Snímek Fanaty (Fanoušci) režiséra Sevy Galkina z loňského roku je o dvou fotbalových fanoušcích, kteří napadají gaye a přitom mají sami mezi sebou milostný poměr. Film je inspirován skutečným příběhem dvou fanoušků moskevských klubů Spartak a CSKA. Z programu Mezinárodního filmového festivalu v Moskvě, kam byl původně zařazen do sekce krátkometrážních snímků, byl organizátory stažen bez udání důvodu.