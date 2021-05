V Soči pokračuje druhým dnem jednání Putina s Lukašenkem

Do recyklační infrastruktury plánuje stát z Národního plánu obnovy investovat do dvou let 3,5 miliardy korun. V současné chvíli se roční podpora oboru ze strany státu pohybuje v řádu stovek milionů korun. Po dnešním jednání se zástupci České asociace oběhového hospodářství v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku to ČTK řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).