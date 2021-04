V Tokiu začíná kvůli koronaviru platit stav nouze

Vláda také oznámila, že kvůli urychlení očkování proti covidu-19 otevře v Tokiu a v Ósace velkokapacitní vakcinační centra.

Stav nouze ve čtyřech prefekturách s sebou nenese tak přísná omezení, jaká zavedla v rámci boje proti pandemii řada dalších zemí. Japonsku se totiž zatím dařilo držet šíření viru SARS-CoV-2 na uzdě, v zemi se 127 miliony obyvatel se dosud potvrdilo něco kolem 550.000 případů nákazy.

Novými omezeními chtějí úřady předejít zhoršení situace během takzvaného Zlatého týdne. Ten začíná v pondělí a Japonce během něj čekají čtyři státní svátky, což mnozí využívají k cestování a k návštěvám.

Vláda dnes oznámila, že v nejbližších týdnech zprovozní velká očkovací centra v Tokiu a Ósace, která mají pomoci zrychlit tempo podávání vakcín. Země totiž očkuje jen velice pomalu a alespoň jednu dávku vakcíny dosud dostalo jen asi jedno procento populace. Ministr zdravotnictví Norihisa Tamura dnes řekl, že plán je naočkovat do července všechny lidi nad 65 let. Podle odborníků bude očkování dospělé populace trvat nejméně do konce roku, napsala agentura Reuters.