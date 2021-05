V USA panuje ohledně dalšího vývoje pandemie optimismus

Spojenými státy přechází vlna optimismu ohledně budoucího vývoje pandemie, kterou přes opakované výzvy k opatrnosti sdílí i řada odborníků, napsal list The New York Times (NYT).

"Jednoznačně obracíme list," řekl o nynějším vývoji Michael Osterholm ze střediska pro výzkum infekčních nemocí na Minnesotské univerzitě.

Napříč USA se zlepšují epidemiologické ukazatele, podle nichž se země nachází v nejlepší pozici za řadu měsíců. Spojené státy nyní v průměru hlásí asi 49.000 nově nakažených za den, což je nejméně od začátku října. Počet lidí v nemocnicích se drží kolem hranice 40.000, také podobně jako na počátku loňského podzimu. Zemřelých v souvislosti s covidem-19 úřady hlásí v průměru 700 denně, což je významný pokles oproti lednovému vrcholu, kdy umíralo kolem 3000 osob denně.

Šíření nákazy se v USA zklidnilo za poslední rok několikrát, vždy však jen na krátkou dobu. Nynější situace je však podle NYT oproti těm předchozím v jednom ohledu zásadně odlišná: Více než polovina všech dospělých Američanů - 148 milionů - již dostala alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19. Tento úspěch je podle listu patrný při srovnání USA například s Indií či Brazílií, kde očkování probíhá velmi pomalu. Obě země se nyní potýkají s dosud nejhoršími vlnami pandemie a umírají tam tisíce lidí denně.

Experti v USA však i přesto nadále vyzývají k opatrnosti. Tempo vakcinace s vyšší proočkovaností populace klesá, řada Američanů totiž stále injekce odmítá. Obavy vzbuzují rovněž nové varianty viru. Podle některých odborníků se kvůli těmto faktorům možná nikdy nepodaří v USA dosáhnout kolektivní imunity.

Podle modelu amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se s uvolněním restrikcí a výskytem nových variant v příštích týdnech budou stále objevovat desetitisíce nových případů nákazy a stovky lidí budou každý den souboj s covidem-19 prohrávat. CDC dokonce čeká mírný nárůst počtu nových případů, začátkem července však podle něj statistiky strmě poklesnou.

V horkých letních měsících rovněž hrozí riziko dalšího rozmachu nákazy na jihu USA s tím, jak se lide začnou schovávat před horkem v uzavřených klimatizovaných prostorech. Tento region totiž rovněž zaostává za celostátním průměr v počtu naočkovaných, v Texasu například dostalo alespoň jednu dávku jen 39 procent dospělých.

Mírné zhoršení experti očekávají rovněž na podzim a v zimě, kdy se celkově lépe daří respiračním chorobám. Spojené státy však podle názoru odborníků budou sužovat zřejmě již jen lokální ohniska nákazy, s nimiž si budou muset poradit místní úřady.

Epidemiologové jsou podle NYT v tuto chvíli až nezvykle optimističtí. "Nacházíme se ve velmi dobrém období a můžeme se podle toho chovat," řekl Andrew Noymer z Kalifornské univerzity v Irvinu.

Kdy a zda vůbec se podaří koronavirus vymýtit teď není jasné, odborníci se však shodují na tom, že nejlepší nadějí do budoucna je právě očkování. To je nyní v USA dostupné všem dospělým Američanům zdarma a prezident Joe Biden ve svých proslovech občany opakovaně nabádá, aby si nechali dát injekci s vakcínou co nejdříve.