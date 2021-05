V USA přibývá iniciativ s cílem přimět obyvatele k očkování

V New Yorku dnes startuje pětidenní akce očkování ve stanicích hromadné dopravy, s níž se pojí odměna v podobě jízdenek.

Programy tohoto typu se množí v návaznosti na propad tempa očkování v USA ve druhé polovině dubna. Průměr počtu vakcín podaných v zemi za posledních sedm dní tento týden opět rostl, po úterku byl však stále o více než milion pod dubnovým maximem. Plně naočkovaných je přibližně 35 procent z více než 330 milionů obyvatel, 46 procent z nich má aktuálně za sebou alespoň jednu dávku vakcíny.

Iniciativy namířené proti "váhavosti" Američanů se objevují na federální, státní i lokální úrovni. Bidenovo oznámení o projektu společností Uber a Lyft přišlo týden poté, co prezident avizoval podobné akce v projevu o "nové fázi" americké vakcinační kampaně.

"Abychom zajistili, že doprava není takovou překážkou, od 24. května do 4. července budou Uber a Lyft... všem nabízet bezplatné svezení na očkovací místa a zpátky. Myslím, že to je opravdu silné gesto," řekl prezident v úterý při videokonferenci s několika guvernéry. "Budeme schopni vážně nakročit k návratu do normálu do Dne nezávislosti," uvedl v odkaze na svátek, který připadá právě na 4. červenec.

V nejlidnatějším americkém městě New Yorku už běží akce lákající obyvatele na očkování na stadionech nabídkou lístků na zápas baseballových týmů Yankees a Mets. Starosta Bill de Blasio pak v pondělí oznámil plán dávat lidem k vakcínám vstupenky do atrakcí, jako jsou akvárium na ostrově Coney Island nebo botanická zahrada v Brooklynu. Guvernér státu New York Andrew Cuomo zase představil projekt očkování v metru a na vlakových stanicích.

Na osmi takovýchto místech budou ode dneška do konce týdne v různých časech fungovat očkovací místa, kam mohou lidé chodit bez rezervací. Všichni, kdo si zde nechají dát vakcínu proti covidu-19, konkrétně tu od společnosti Johnson & Johnson, budou mít nárok na sedmidenní jízdenku na metro nebo dva jednosměrné lístky na železniční spoje v okolí města.

"Tak či tak jdete na metro, půjdete kolem očkovacího místa, je to jednodávkové očkování. Zastavte se, zabere to pár minut, nechte si dát vakcínu," řekl k iniciativě guvernér Cuomo. Popsal ji jako pilotní program, který může mít pokračování.

Objevují se také motivační akce o výrazně menším rozsahu. Jistý podnik v Arizoně podle reportáže lokální televizní stanice zavádí zvýšení hodinové mzdy o jeden dolar pro naočkované zaměstnance. Ne všem se prý tento postup zamlouvá. "Měl jsem pocit, ani ne zrady, ale něco jako: 'Hej, lidi, víme, že se na to díváte nějak, ale my se vás pokusíme přinutit udělat to'," řekl jeden z pracovníků firmy, který se zatím nechce nechat očkovat.