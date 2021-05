Ministři zahraničí V4 se ještě nedohodli na snadnějším cestování pro očkované

Hostitel schůzky, šéf polské diplomacie Zbigniew Rau, jehož země od loňského července předsedá V4, místnímu Radiu Lodž ještě před schůzkou řekl, že se bude jednat o maďarském návrhu, aby státy V4 vytvořily oblast svobodného cestování pro očkované. "Budeme se zamýšlet nad tím, zda se spokojíme s osvědčeními (o imunitě vůči covidu-19) platnými pro celou EU, anebo zavedeme ještě něco jen pro státy V4, abychom usnadnili cestovní ruch mezi našimi zeměmi," řekl.

"Nakonec během jednání zatím nebyla taková usnadnění pro Poláky dohodnuta. Zmíněná zásada bude platit od soboty 15. května mezi Čechy a Maďary. Země V4 ale doufají v rozšíření tohoto záměru," napsal deník.

Schůzka v Lodži byla podle listu věnována také 30 letům spolupráce v rámci V4, včetně odporu k úvahám o přerozdělování migrantů v EU.

"Celou dobu se snažíme mít rozumnou strategii v bezpečnosti a dalších oblastech. Díky tomu už v Evropě nejsou kvóty pro přerozdělování migrantů a střední Evropa se stala nejpopulárnější destinací pro investice," prohlásil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. "Trváme na svém (odmítavém) stanovisku ohledně povinných kvót pro přerozdělování migrantů. Tady musíme být bdělí, aby se to, čemu se podařilo uniknout, nevrátilo jiným způsobem a neohrozilo bezpečnost Evropy, včetně střední Evropy," dodal.

"Povinné kvóty nejsou dobré řešení," uvedl podle deníku i český ministr Jakub Kulhánek a zdůrazňoval, že EU se musí soustředit na posilování vnějších hranic.

Kulhánek na twitteru poznamenal, že Česko už 30 let spolupracuje v rámci V4 s Polskem, Slovenskem a Maďarskem. "V Lodži jsme dnes hodnotili, co je za námi, ale hlavně, co nás ještě čeká. Pracovat budeme společně na obnově po pandemii covidu-19, podpoře turismu, posilování vztahů s USA a také zvyšování strategické autonomie EU," napsal.

"Evropa musí být silná, ale nestane se tak bez silných křesťanských hodnot," usoudil Szijjártó.

Rau uvedl, že s kolegy jednal o plnění závěrů z letošního setkání šéfů vlád V4 v Krakově a o záměrech Maďarska, které se v červenci ujme předsednictví V4.

"Naše jednání potvrdilo, že jednou z priorit by měla být podpora zemí Východního partnerství a západního Balkánu, a to jak ohledně boje proti pandemii, tak ohledně jejich euroatlantické orientace," řekl Rau.

Deník naznačil, že schůzka se koná v Lodži i kvůli tomu, že zde Rau dříve působil jako vojvoda (hejtman), než se stal členem vlády. "Pro Lodž je dobré, že bude mít příležitost se předvést, i když velice zběžně. A je to dobré i pro mé hosty, kteří alespoň trochu poznají toto důležité a zajímavé město. Obvykle znají jen Varšavu," řekl Rau v Radiu Lodž.

Nápad se zalíbil šéfovi slovenské diplomacie Ivanu Korčokovi, který přislíbil, že až se předsednictví ve V4 ujme Slovensko, pozve kolegy do "svého" města, kterým je Banská Bystrica. "Profesor Rau bojuje jako lev, ohromně se vyzná ve světových záležitostech a dokáže spojovat zájmy světa, Evropy a Polska," poznamenal.