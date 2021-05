Ve čtvrtek bylo očkováno proti covidu rekordních 81.753 lidí

Země Evropské unie nechtějí v blízké budoucnosti uvolňovat vojáky do nových sil rychlé reakce ani do nich investovat nové peníze. Vyplývá to z dnešní debaty unijních ministrů obrany, kteří vůbec poprvé diskutovali o strategických prioritách společné obrany na nejbližší desetiletí. Unie chce prověřit možnost, zda by byly schopny unijní síly rychle reagovat v konfliktních místech, kde by nezasahovala Severoatlantická aliance.