Ve Francii budou zbylými dávkami vakcín očkovat lidi bez omezení věkem

Dosud podle Macrona v Paříži "nic nepřišlo nazmar, v centrech se použily všechny dávky". "Chceme vše optimalizovat, abychom si byli opravdu jistí, že všechny dávky do poslední budou použity," dodal prezident.

Od dnešního dne se také mohou nechat naočkovat mladí lidé od 16 do 17 let, kteří trpí vzácnou chorobou, informoval zdravotnický úřad DGS. Používat se bude výhradně přípravek Pfizer/BioNTech, který je v tuto chvíli jediný schválený pro tuto věkovou skupinu, píše stanice BFM TV. Dosud se mohli mladí lidé očkovat jen v případě, že sdíleli domácnost s lidmi s oslabenou imunitou. Na seznamu nemocí, které nově opravňují k očkování, je rakovina, vážné onemocnění jater, podstoupená transplantace nebo Downův syndrom.

Velkokapacitní očkovací centrum, které dnes navštívil prezident Macron, stojí v hale na výstavišti u Porte de Versailles. Denně může obsloužit 2500 až 3000 lidí, má 24 oddělených očkovacích boxů. Provoz zahájilo ve středu, otevřeno teď bude mít každý den od devíti do 18 hodin, píše AFP. O jeho provoz se kompletně starají pařížští hasiči, vakcínu podávají záchranáři. Také zde se používá výhradně přípravek Pfizer/BioNTech.

Ve Francii dostalo nejméně jednu dávku vakcíny proti nemoci covid-19 přes 16,4 milionu lidí, obě dávky už má 7,3 milionu obyvatel Francie. Země očekává další dodávku schválených vakcín během května, kdy by měla dostávat 4,5 milionu dávek týdně. V červnu by to mělo být 6,9 milionu týdně, píše AFP. Francouzská vláda si stanovila cíl naočkovat 20 milionů lidí do 15. května a 30 milionů do poloviny června.