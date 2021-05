Ve Francii dnes začalo očkování proti covidu-19 pro všechny dospělé

K nedělnímu večeru dostalo nejméně jednu dávku vakcíny 25,3 milionu lidí, tedy 37,8 procenta obyvatel, respektive 48,2 procenta všech dospělých. Také druhou dávku už dostalo 10,7 milionu lidí, tedy 20,5 procenta dospělých.

Prezident Emmanuel Macron dnes na twitteru bez bližších podrobností uvedl, že on i jeho manželka Brigitte jsou již naočkovaní. Třiačtyřicetilý Macron byl v prosinci pozitivně testován na koronavirus, trpěl kašlem, únavou a svalovou bolestí.

Nové volné termíny pro očkování se podle ministra zdravotnictví Oliviera Vérana v systému objevují "progresivně", každý den. Nejpoužívanější rezervační portál Doctolib předem upozornil, že očekává zvýšenou návštěvnost a nebude moci uspokojit požadavky všech zájemců vzhledem k "zatím omezenému počtu vakcín, zejména Pfizer a Moderna. (...) K vakcinaci se teď může přihlásit 28 milionů dosud nenaočkovaných lidí a na jeden den připadá v průměru 500.000 termínů", cituje Doctolib agentura AFP.

Ušetřit jistý počet dávek vakcíny by mohl návrh šéfky francouzského zdravotnického úřadu HAS Dominique Le Guludecové, která dnes ráno nabídla, že by se bezprostředně před podáním první dávky vakcíny všichni testovali na přítomnost protilátek v těle. Pokud by jejich hladina byla dostatečně vysoká, očkovaní by dostali právě jen jednu dávku a ušetřené vakcíny by se mohly podat dalším zájemcům. Kombinace jedná dávky a prodělaného covidu je podle Le Guludecové dostatečná pro ochranu jedince a přispěje ke kolektivní imunitě, píše stanice BFM TV.

Podle listu Le Monde klesá také počet lidí, kteří odmítají očkování. Současná očkovací kampaň prý naopak posílila kolektivní zodpovědnost a sounáležitost. V některých střediscích se dokonce očkuje rychleji, než bylo v plánu. A pokud by měly přijít nazmar připravené dávky vakcíny, ve Francii existují seznamy "záložních zájemců", kteří jsou připraveni se prakticky okamžitě dostavit k vakcinaci. Do seznamu se mohou lidé hlásit sami podle místa bydliště, některé pacienty na seznam zařadí jejich ošetřující lékař, připomíná Le Monde.

Ve Francii panuje přesvědčení, že očkování je jedinou cestou pro strávení poměrně normálního léta, píše Le Monde. Masivní vakcinace je také podle mnohých jediným způsobem, jak se vyhnout další vlně nemoci covid-19. Denní přírůstky nově nakažených ve Francii nadále mírně klesají, na jednotkách intenzivní péče je méně než 3000 pacientů, přičemž kritická hranice byla 5000 pacientů. V neděli bylo ve Francii necelých 17.000 hospitalizovaných, nejméně od konce října.

"Scénáře napovídají, že pokud budou čísla klesat do 9. června, kdy se mají zrušit další omezení, strávíme klidné léto. (...) Nadcházejících 15 dní bude zcela klíčových," uvádí epidemiolog Arnaud Fontanet, člen vědecké rady francouzské vlády.