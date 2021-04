Ve Francii se od 19. května otevřou zahrádky a obchody

Pfizer chce v EU zaregistrovat svou vakcínu pro děti od 12 do 15 let

Německá farmaceutická firma BioNTech a její americký partner Pfizer chtějí v brzké době požádat Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) o souhlas s používáním své vakcíny proti covidu-19 pro mládež od 12 do 15 let. Dnes o tom podle agentury DPA informovala mluvčí společnosti BioNTech. V Německu by tak na očkování mohly jít starší děti ještě před začátkem nového školního roku.