Ve Francii se otevřely terasy kaváren, využil toho prezident i premiér

Fronty se dnes ve Francii tvořily už od brzkého rána před kulturními zařízeními i před obchody. Pařížské kino MK2 Bibliothèque nabídlo první projekci v 8:30, zástupy zájemců o promítání se před sálem hromadily už o hodinu dříve, popisuje zájem o kulturu list Le Figaro. Hloučky lidí postávaly také před obchody na známé třídě Champs-Élysées.

Od 9:00 mohli první hosté vstoupit také do muzeí, před Louvrem jich na tento okamžik čekalo asi 60. Jejich nadšení na místo přijel dokumentovat téměř stejný počet zahraničních novinářů, píše Le Figaro. Muzea musí respektovat prostor osmi metrů čtverečních na návštěvníka, v kinech je to 35 procent kapacity, uvádí Reuters.

"Je to malý okamžik svobody, který je výsledkem našich společných snah. Je ale potřeba zachovat opatrnost," řekl prezident Macron nad svou ranní kávou, kterou využil k setkání s tiskem a komentářům k dalšímu vývoji situace ve Francii. Prezident také upozornil, že pokud by se epidemická situace zhoršila, nově nabyté svobody by mholy být opět lokálně omezeny, píše stanice BFM TV.

Otevření teras kaváren v Paříži už také vyvolalo první spory, v centru metropole vyrostly desítky nových dočasných předzahrádek, které budí nelibost místních obyvatel. V současnosti totiž provozovatele restaurací neomezuje žádné nařízení, které by stanovilo velikost nebo formu zahrádek. Příslušná norma se teprve připravuje, v platnost by měla vejít 1. července. Ve hře je například varianta, že jedna terasa by neměla zabírat prostor větší než tři parkovací místa, píše Le Figaro.

Další rozvolnění Francouze čeká v nadcházejících týdnech. Roušky by si obyvatelé země na veřejnosti mohli sundat nejspíš v létě, uvedl dnes mluvčí vlády Gabriel Attal. Od 9. června by se noční zákaz vycházení mohl zkrátit o další dvě hodiny, otevřely by se také vnitřní prostory restaurací. Veškerá opatření by podle plánu francouzské vlády měla skončit 30. června, uvádí Reuters.

Své rozhořčení nad tím, že byli zatím vyňati z rozvolňovacích kroků, dnes dali rázně najevo provozovatelé pouťových atrakcí. Po celé Franci kolotočáři pomalou jízdou blokovali provoz na dálnicích. Podle agentury AFP se tvořily kolony. "Poutě jsou zjevně ohroženy a trestány, na rozdíl od pěších zón v centrech měst," vyjádřila federace francouzských jarmarků zklamání nad tím, že její členové nesmí obnovit provoz, na rozdíl od obchodů, kulturních zařízení nebo i cirkusů.

Kolem poledne se podle společnosti Vinci Autoroutes, která je největším francouzským provozovatelem mýtného systému na francouzských dálnicích, vytvořily desítky kilometrů kolon a zdržení. Například na dálnici A2 na severu Francie se vytvořila čtyřkilometrová kolona ve směru Brusel-Paříž a tříkilometrová v opačném směru u mýtné bariéry Hordain.

Ve Francii, která má 67 milionů obyvatel, covid-19 připravil o život přes 108.000 lidí. Koronavirem se nakazilo téměř 5,9 milionu Francouzů. Nejméně jednu dávku očkování v zemi dostalo 20,6 milionu lidí, prakticky polovina z nich dostala dávky dvě. Vládní očkovací strategie počítá s 30 miliony prvních dávek vakcíny do 15. června.