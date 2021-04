Ve školách bylo od 12. dubna zachyceno asi 700 pozitivních případů

Do škol nyní chodí žáci prvního stupně, třídy mají střídavou výuku. Do školek dochází také předškoláci. Testovat se musí dvakrát týdně. Za první týden bylo pozitivních 302 z asi 610.000 testů u dětí ve školách, tedy asi 0,6 promile. Za necelé dva týdny bylo podle Arenbergera v Česku zaznamenáno 2236 pozitivních případů u dětí ve věku od pěti do 11 let. "Ti zachycení ve školách tvoří asi 700 dětí, tedy zhruba jednu třetinu," řekl ministr.

Někteří kritici testování antigenními testy ve školách tvrdí, že testy nejsou dostatečně citlivé. Některé školy by upřednostnily testování citlivější PCR metodou, na tu ale není podle ministerstva dostatečná kapacita laboratoří, které výsledky při této metodě vyhodnocují.

Arenberger dnes řekl, že by lidé neměli lamentovat, že je ve školách málo nemocných dětí. Podle něj má testování i vedlejší výhodu, že rodiče více zvažují, zda dítě do školy poslat. Dříve se podle něj stávalo, že dítě šlo do školy i s virózou. Za výhodu označil také trasování dětí, které je podle něj relativně přesné. "Protože děti většinou neříkají, že se s někým nesetkali, ale kamarády dobře označí," poznamenal.