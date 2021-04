Ve stovkách obchodů dnes bude Sbírka potravin pro potřebné

Sbírky potravin se zúčastní stovky kamenných obchodů řetězců Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Rossmann a Tesco. V Lidlu, který tentokrát poprvé zapojí všechny prodejny, mohou lidé přispět potřebným po oba víkendové dny, dvoudenní sbírka bude také v Makru. Některé řetězce sbírku pořádají ve všech svých obchodech, jiné jen v části. Zástupci řetězce Penny oznámili, že kvůli pandemii řetězec místo klasické účasti poskytne finanční dar.

Podle informací na webu jsou nejvíce potřebné například konzervy, dětská výživa, základní drogerie, rýže, luštěniny, těstoviny, olej nebo trvanlivá mléka. E-shop Rohlik.cz nabízí potravinové i drogistické balíčky v hodnotě 100, 300 a 500 korun. Na iTesco lze koupit balíčky za 50, 100, 150 nebo 300 korun, některé jsou sestaveny přímo pro samoživitele, rodiny v nouzi nebo seniory. Prostřednictvím e-shopu Kosik.cz pak mohou lidé pořídit balíčky od 150 do 500 korun.

"V jednotlivých prodejnách mohou zákazníci odevzdat zakoupené trvanlivé potraviny či drogistické zboží dobrovolníkům, které snadno poznají podle zelené zástěry s logem sbírky, anebo do sběrných boxů za pokladnami. Každý ze stovek dobrovolníků bude mít samozřejmě respirátor a rukavice, aby byly splněny příslušné hygienické normy," uvedla k postupu v obchodech ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Vybrané potraviny organizátoři převezou do nejbližší potravinové banky, kde se roztřídí a zkontrolují. Banky dodávají potraviny do více než tisícovky organizací, které je pak předávají lidem v nouzi.

Sbírka potravin se koná dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Pořádá ji Česká federace potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru. Podle pořadatelů byla loňská podzimní sbírka rekordní, lidé naplnili sklady potravinových bank 713 tunami zboží

Potravinové banky loni shromáždily 7007 tun potravin, v roce 2019 to bylo 4700 tun. Loni pomohly více než 160.000 lidí, hodnota shromážděných potravin činila 300 milionů korun. "Objem potravin, které se nám loni povedlo shromáždit, je enormní, a přesto nebyl dostatečný. V podzimním období jsme se kvůli stoupající poptávce dostali do situace, kdy byly naše sklady téměř prázdné," uvedla už dříve Láchová. Potřeba potravinové pomoci podle ní loni stoupla meziročně o 60 procent a stále roste.

Vláda na podzim uvolnila z rozpočtové rezervy pro potravinové banky navíc 20 milionů. Peníze podle ministerstva zemědělství pokryly náklady vzniklé kvůli větší poptávce po potravinové pomoci. Celkem tak potravinové banky dostaly od státu 95 milionů korun - zhruba o 21 milionů méně než v roce 2019. Letos by podle schváleného rozpočtu měly získat 83 milionů korun.