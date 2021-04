Ve většině Itálie se od pondělka otevřou zahrádky restaurací i kina

Téměř tři roky od zřícení dálničního mostu v Janově ukončila italská prokuratura vyšetřování tragédie, při které zemřelo 43 lidí. Soudní proces hrozí 69 osobám, včetně manažerů dálniční společnosti Autostrade per l´Italia (ASPI), která měla most ve správě. Panuje podezření, že most nebyl řádně udržován a trpěl dalšími nedostatky, uvedla agentura APA s odvoláním na dnešní informace italských médií.