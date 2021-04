Ve vyhošťování diplomatů jsme mohli být tvrdší. Rusové jsou znepokojením spojenců zaskočeni, říká Lipavský

Je potěšený, že Slováci v souvislosti s kauzou Vrbětice, v níž ohledně výbuchu muničního skladu v roce 2014 pravděpodobně figurují ruské tajné služby, vykázali ze svého území tři ruské diplomaty. Podle místopředsedy Sněmovního zahraničního výboru Jana Lipavského se právě Ruská federace obává, aby nedocházelo k hromadnému vypovídání diplomatů z členských států NATO a Evropské unie. „Pokud by se tak dělo, měli by Rusové starosti, kam by všechny vyhoštěné členy diplomatického sboru umístili. Navíc by jim hromadné vypovězení mohlo překazit řadu zpravodajských operací. Zmíněná problematika pro ně tak představuje větší starost, než že Česká republika výrazně oslabila ruskou ambasádu v Praze,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz.

Místopředseda Sněmovního výboru pro obranu se domnívá, že státy, které jsou členy Severoatlantické aliance a Evropské unie by měly zpozornět. „Jestliže ruské tajné služby na českém území provedly teroristický atak, pak není úplně tak nemožné, aby zaútočily i na naše spojence či sousedy. Určité riziko nebezpečí hrozí i jim, neboť Rusové své chování mohou zopakovat kdekoli. Proto opravdu oceňuji, že Slováci vyhostili tři diplomaty-špiony,“ pochvaluje si.

Opoziční politik oceňuje, jak zareagovala vláda na chování Ruské federace, která ignorovala čtvrteční ultimátum. Do pravého poledne měla oznámit, zda umožní návrat všem českým diplomatům na ambasádu v Moskvě, odkud byli členové sboru v pondělí vypovězeni. „Přesto se nemohu ubránit dojmu, že jsme mohli jednat rázněji, tvrději a oplatit jim vyhoštění českého zástupce pana Luboše Veselého, abychom narovnali nepoměr ve vysokých kruzích. Mohli jsme Ruské federaci vypovědět například dva diplomaty s vysokou hodností, anebo pravou ruku ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Konkrétní jména ale zmiňovat nebudu.“

Zeman se zaštiťuje bojem proti terorismu, u domobrany mlčí

Lipavský i přesto oceňuje postup kabinetu Andreje Babiše. „Pokud jeho vláda udělá něco dobře, nemáme jako Piráti problém říci, že s daným postojem souzníme. V reakci na další vyhoštění ruských diplomatů se zachovala sebevědomě, jasně a čitelně.“ Analytika nezaráží, že český prezident Miloš Zeman, který sympatizuje s diktátorským režimem Vladimíra Putina, se k vrbětické kauze ještě nevyjádřil. „Prezident Zeman se v projevech často zaštiťuje bojem proti terorismu. Když dojde k odhalení teroristů v řadách domobrany na území České republiky, tak mlčí,“ zopakoval Lipavský svůj výrok, který má umístěný na Twitteru. Hlava státu avizovala, že k možnému útoku ruských tajných služeb na muniční slady ve Vrběticích na Zlínsku z roku 2014 promluví až v neděli.

Poslanec, který vystudoval bakalářský obor mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity v Praze, se vůbec nepozastavuje nad rétorikou tiskové mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marije Zacharovové, která diplomatický konflikt mezi Prahou a Moskvou označila za objednávku z Bílého domu. „Paní Zacharovská je komickou figurkou a kdo dlouhodobě sleduje rétoriku Kremlu, pak nemůže být takovým jednáním překvapen. Osobně si myslím, že Rusové jsou znepokojením našich spojenců zaskočeni. Mohou mít vážné obavy, že i ostatní členské země NATO a Evropské unie jim mohou diplomaty vypovídat.“

Manažer v oblasti informačních technologií v bankovnictví odmítá komentovat výrok bývalého ministra zahraničních věcí a současného europoslance za ODS Alexandra Vondry, který v rozhovoru ve vysílání Rádia Impuls prohlásil, že ruští diplomaté by se na ambasádě v Praze mohli v krajním případě zabarikádovat. „Nechtěl bych se vyjadřovat ke spekulacím a predikovat, jak se celá kauza bude vyvíjet.“ Jan Lipavský si netroufne říci, zda akcí ve Vrběticích byl napaden český stát. „Právní kvalifikaci bych raději ponechal na vyšetřovatelích i státním zástupci. Každopádně kauza Vrbětice je velice závažná,“ dodává expert na bezpečnost a zahraniční politiku.