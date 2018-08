Facebook chce zabránit genocidě. Poprvé v historii zablokoval vojenské lídry

Organizace spojených národů (OSN) v pondělí zveřejnila zprávu, která obsahuje důkazy o protiprávní aktivitě barmské armády, konkrétně se jedná o důkazy genocidy vůči muslimské menšině. Není to poprvé, kdy OSN upozorňuje na etnický konflikt uvnitř státu.

Konkrétně společnost zablokovala generála Min Aung Hlainga, vrchního velitele barmských ozbrojených sil a vojenskou televizní stanici Myawady, tyto informace Facebook zveřejnil na svém oficiálním blogu.

Celkem Facebook odstranil 18 účtů, jeden účet na instagramu a 58 facebookových stránek, které sledovala skoro 12 milionů lidí, jak uvedla společnost na dotaz agentury Reuters. Mluvčí Facebooku Clare Wareingová řekla agentuře Reuters, že zpráva OSN přináší vážné důkazy o porušování lidských práv.

Se státní mocí v Barmě bojuje celá řada etnických povstaleckých skupin; v zemi žije přes 130 různých etnik. V poslední době nabraly střety na intenzitě v Šanském a sousedícím Kačjinském státu, které leží na severu země.

Od loňského léta uteklo z Barmy do Bangladéše na 700.000 příslušníků muslimské menšiny Rohingů poté, co armáda a polovojenské oddíly spustily operaci označovanou mnohými za etnickou čistku v reakci na útoky muslimských povstalců. V lednu se obě země dohodly na tom, že uprchlíci by se měli z Bangladéše vrátit do dvou let.

Samotná společnost Facebook byla dlouhou donu kritizována za to, že je pasivní vůči šíření nenávisti a dezinformací na internetu. Den po zveřejnění zprávy OSN Facebook prohlásil, že se bude aktivněji zabývat tímto problémem, s problematickým obsahem nyní bojují i další sociální sítě.