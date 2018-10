Google vrátil úder Evropské komisi. Výrobce telefonů i zákazníci si připlatí

Komise dospěla k závěru, že Google zneužívá dominantního postavení svého operačního systému Android, a to mimo jiné tím, že výrobce do telefonů s tímto systémem nutí spolu se svým obchodem Google Play předinstalovávat také svůj internetový vyhledávač Google Search a prohlížeč Chrome. Komise firmě za zneužívání dominantní pozice vyměřila rekordní pokutu 4,34 miliardy eur (112 miliard Kč) a společnost dostala 90 dní na to, aby zjednala nápravu. Jinak jí hrozilo každodenní penále až pět procent průměrného denního obratu mateřské firmy Alphabet.

Zavedení licenčních poplatků má podle Google kompenzovat výpadek příjmů spojený se splněním požadavků komise. "Protože předinstalace vyhledávače Google Search a prohlížeče Chrome spolu s našimi dalšími aplikacemi pomáhala financovat vývoj a bezplatnou distribuci Androidu, zavedeme novou placenou licenční smlouvu pro chytré telefony a tablety dodávané do EHP (Evropského hospodářského prostoru)," uvedl viceprezident podniku Hiroshi Lockheimer. EHP zahrnuje 28 členských zemí Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Změny vstoupí v platnost 29. října a budou platit pro všechny nové chytré telefony a tablety v EHP. Společnost Google podle agentury AFP neupřesnila výši licenčních poplatků. Upozornila, že výrobci budou sami rozhodovat o tom, zda tyto licenční poplatky přenesou na své zákazníky.

Evropská komise podle AFP uvedla, že plánovaná opatření důkladně prozkoumá a posoudí, zda jsou účinná a zda respektují její červencové rozhodnutí.