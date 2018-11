Češi v ohrožení? Tyto programy na internetu jim škodí nejvíc

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

"Adware.Agent se drží na první příčce internetových hrozeb v České republice od letošního července, kdy představoval každý desátý detekovaný škodlivý kód. V srpnu jeho kampaň kulminovala, když stál za každou třetí zachycenou hrozbou. V září začal jeho podíl klesat, ale nyní se zase začíná blížit rekordnímu srpnovému podílu," uvedl technický ředitel Esetu Miroslav Dvořák.

Adware.Agent se nejčastěji vyskytuje na webech, které nabízejí streaming nelegálních kopií filmů. Má podobu reklamy, jež nabádá uživatele, aby si stáhli doplněk internetového prohlížeče. Slibují přitom zrychlení práce s prohlížečem, fakticky ale dojde k opaku. Do stejné skupiny programů patří i další škodlivé kódy, které se v říjnu dostaly do první desítky, a to Adware.AztecMedia a Adware.Subprop s podílem 2,3 respektive 1,5 procenta.

Druhou nejčastější internetovou hrozbou pro české uživatele v říjnu byl trojan ScrInject s podílem 3,5 procenta. Jde o detekci webových stránek obsahujících programový kód, který automaticky přesměruje uživatele na stránky obsahující škodlivý software.