Výrobky Huawei a ZTE jsou bezpečnostní hrozbou, varuje úřad Čechy

Aktualizováno 16:05 — Autor: ČTK

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) dnes vydal varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei Technologies Co., Ltd. a ZTE Corporation. Používání těchto prostředků podle úřadu představuje bezpečnostní hrozbu. Úřad to dnes uvedl na svém webu.