Slovo roku na českém internetu? Byla zveřejněna statistika vyhledávání

"Naše Slova roku 2018 ze Seznam.cz Vyhledávání, která jsou pro letošní rok obsahově unikátní, jsou víc z praxe. Jsme zjevně národ sportovců, rok 2018 byl rokem Ester Ledecké, to ale asi nikoho nepřekvapí. Sice se spousta těch jednotlivých slov váže k olympiádě, ale pozornost na ni upoutávala právě ona," uvedl produktový manažer Seznamu Michal Sedláček.

Slovo roku není nejhledanějším slovem zadávaným do vyhledávače. Má být obsahově unikátní a vyhledávanější z hlediska meziročního srovnání.

Podle Google se Češi letos na internetu nejvíce zajímali o zimní olympijské hry, Ester Ledeckou a prezidentské volby. Google seřadil výrazy v jednotlivých kategoriích podle nárůstu objemu vyhledávání v porovnání s předchozím rokem. Žebříčku vévodily letošní olympijské hry v Pchjongčchangu, přičemž ve centru zájmu Čechů stál především hokej.

Hned druhý nejhledanější výraz také souvisel s olympiádou, a to s jejím asi nejpřekvapivějším momentem, úspěchem Ester Ledecké. Češi letos mimořádně často zadávali do vyhledávače i jméno habsburské panovnice Marie Terezie, o jejímž životě Česká televize odvysílala výpravnou dvoudílnou epopej. Vstup nového módního e-shopu About You na český trh se postaral o čtvrtý nejvyhledávanější výraz a první pětku uzavírá odchod předčasně zesnulého DJe Aviciiho.